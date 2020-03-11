Колодец или скважина

Большинство граждан, которые купили участки для строительства дома либо дачные или садово-огородные земли для выращивания фруктов, ягод и овощей, в первую очередь думают про то, что лучше сделать на территории — колодец или скважину. Ведь источник водообеспечения не зависимо от того, для чего он предназначается, очень важен.

Колодец

Стоит согласится, что на дачах часто применяются колодцы, это вызвано большим рядом положительных качеств, которыми обладают такие конструкции. Среди достоинств необходимо отметить небольшие расходы на обустройство. Вырыть колодец можно без использования тяжеловесной техники, с этим сможет справиться любой сельский житель, садовод или владелец дачи. Купить колодезный насос вы сумеете по доступной цене, такое оборудование обойдется не дорого, если сравнивать с тем который применяют в скважинах. А если вам нужна замена насоса эцв, обращайтесь всегда к специалистам.

Если вы до сих для себя не решите, что лучше – колодец либо скважина, минусы и плюсы этих конструкций рекомендуется рассмотреть. Среди положительных качеств колодца можно отметить еще и многофункциональность.

Плюсы и минусы скважины

Скважины оснащаются специализированными обсадными трубами, предотвращающими осыпание грунта и засорение скважинной воды водами на поверхности

Важным преимуществом каждой скважины становится артезианская вода, которая добывается из двадцатиметровой и более глубины слоя земли. Чтобы доехать до неё, используют специализированную технику, применение которой попросит от хозяев участков земли внушительных оборотных средств. Не обращая внимания на такой недостаток, люди, которые имеют водяные скважины, будут снабжены питьевой водой в больших объeмах и без перебоев. Важно сказать и про то, что чистка скважины если сравнивать с очищением колодца происходит очень редко. Правда, при этом рекомендуется обязательно мыть и менять фильтры.